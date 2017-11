Horb a. N. Hoffnung für die Tages-Parker

Horb. Auf dem Festplatz sorgen Wohnwagen eines fahrenden Volkes für Frust bei den Studenten des Campus Horb. Im Kaufland-Parkhaus steigt die Angst vorm Abschleppen. Irgendwie scheint in Sachen Parken derzeit in Horb der Wurm drin zu sein. Oder nicht? OB Peter Rosenberger bleibt aber gelassen. "Beschwerden sind bei der Stadt nicht eingegangen." Dann analysiert er die einzelnen Parkgebiete.

Arkaden und Kaufland

Eigentlich bieten beide Parkflächen keinen Platz für die Autos von Arbeitnehmern. Für die Arkaden mit ihren zirka 100 Parkplätzen wird das auch nicht in Frage kommen. 90 Minuten ist hier die befristete Zeit. Und schon von Anfang an wurde mit Nachdruck vom hauseigenen Parkwächter kontrolliert. Derzeit ist ein Schrankensystem in Planung. Bauleiter Christian Gurbicz bestätigt dem Schwarzwälder Boten, dass es zum 27. November eingebaut werden soll. Zur Kritik an der 90-Minuten-Frist sagt Rosenberger: "Diejenigen, die länger bleiben, können ja die Scheibe umstellen. Das zeigt ja auch, dass sie tatsächlich vor Ort sind. Natürlich haben wir nichts dagegen, wenn jemand vier Stunden in unseren Arkaden shoppen geht und die Dienstleistungen in Anspruch nimmt."