Horb a. N. Hoffnung auf baldiges schnelles Internet

Fünf Sterbefälle, sechs Geburten und drei Eheschließungen gab es 2016 in Ahldorf. Die Einwohnerzahl erhöhte sich von 825 auf 833. Es wurde die Frage aufgeworfen, warum bei den Ortschaften gespart wird, während die Altheimer Straße ohne Rücksicht auf Kosten so aufwendig saniert wurde.

Gemeinderat Michael Keßler erklärte, dass die Altheimer Straße im Gegensatz zu Ahldorf ins Sanierungsprogramm aufgenommen wurde. Hoffnung auf baldiges schnelleres Internet konnte der Ortsvorsteher machen, durch den Anschluss von Mühlen her. Neben allem Positiven hatte Göttler auch einige Ärgernisse zu beklagen. So war ein Fahrzeug mitten durch ein Feld gefahren und hatte seine Spuren hinterlassen. Bei der Grillhütte wurde Abfallholz einfach abgelegt. Als besonders schlimm empfand man den Müll von den Raketen und deren Verpackungen, der in der Silvesternacht beim Kriegerdenkmal hinterlassen wurde. Hier konnte die Schuldigen ermittelt werden. Am 1. April wird in Ahldorf eine Veranstaltung der Stadt Horb zum Masterplan 2050 stattfinden. Hier soll in Gruppen nach verschiedenen Themen ein Leitfaden für Ahldorf erstellt werden. Was möchte ich für meine Ortschaft? Es ist wichtig, dass hier möglichst viele Bürger mitmachen und ihre Ideen einbringen. Nur dann kann man etwas für den Ort erreichen. Die Stadt wird, wenn der Gesamtkatalog aller Stadtteile fertig gestellt ist, alles genau ansehen und prüfen, was man verwirklichen kann.