Horb a. N. Hochzeits-Motto "Rockabilly"

Horb-Dettensee (jb). Es war keine alltägliche Hochzeit, bei der sich Marcus Raible und seine Christina am vergangenen Samstag das Ja-Wort gaben. Die standesamtliche Trauung war morgens in Betra, die Ortsvorsteher Andreas Schad vollzog. Am Nachmittag fand im Schlossgarten in Dettensee die freie Trauung durch Edith Barth statt.