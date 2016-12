Horb a. N. Hochwasser-Vorbeugung: Kanäle werden größer gemacht

Für die Bürger sind diese Überschwemmungen geradezu eine Existenzfrage, bleiben sie doch teilweise auf erheblichen Sachschäden ohne ausreichenden finanziellen Ausgleich durch die Versicherungen sitzen.

Zuletzt seien in diesem Gebiet beim landesweiten Unwetter am 26. Juli gut 20 Keller vollgelaufen, trug Wilfried Ehreiser damals als Betroffenen-Sprecher vor. "Das Wasser kam über das Erdreich oder direkt durch die Wände und überflutete Keller und machte bei manchen Häusern sogar die Untergeschosse unbewohnbar", schilderte er die Ausmaße des Unwetters. "In manchen Häusern stand das Wasser zehn Zentimeter, in anderen sogar über 70 Zentimeter hoch."

Obwohl man in den meisten Häusern Rückschlagklappen eingebaut habe, hätten diese nichts genutzt. Der Kanal hätte die Wassermassen nicht wegtransportieren können und der anstehende Wasserdruck hätte die Klappen zerstört, schilderten die Betroffenen die Situation.