Horb a. N. Hochexplosive Stoffe in der Werkstatt sind eine besondere Gefahr

Abteilungskommandant Peter Kreidler erklärte den etwa 45 Zuschauern den Grund für dieses Vorgehen. "Aufgrund der Tagesbereitschaft ist diese abteilungsübergreifende Zusammenarbeit heute unerlässlich." Unter dem Kommando von Wilhelm Becht rückten die Altheimer wenig später mit weiteren sechs Mann und ihrem Löschfahrzeug an. Die Maschine "Feuerwehr" lief wie am Schnürchen. Ein Zahnrad griff ins andere.

Die Teams im Außenbereich kümmerten sich um die Brandbekämpfung, die Atemschutzträger sorgten in erster Linie für die Menschenrettung, mussten sich jedoch auch zum Brandherd vorkämpfen und diesen direkt vor Ort löschen. Eine schweißtreibende Angelegenheit, die durch den dichten Qualm noch sehr erschwert wurde. Außerdem liefen die Männer immer Gefahr, dass ihnen die ganze Werkstatt um die Ohren flog, denn in der Autowerkstatt waren natürlich hochexplosive Stoffe wie Benzin und Gas gelagert. Auch die Kombination defekte Elektrik, teils Starkstrom, und Wasser ist nicht unbedingt das, was man als ideal bezeichnen könnte. Was die Teams aus Grünmettstetten und Altheim vorfanden, spiegelte jedoch reale Einsatzbedingungen wider, mit denen Feuerwehrleute tagtäglich konfrontiert werden. Nach scheinbar endlosen Minuten konnte dann das erste Team eines der beiden Kinder aus dem Haus führen und ihre Kameraden vom Team Zwei trugen das zweite Kind in einer Rettungsdecke heraus. Insgesamt waren von Grünmettstetten 19 Mann im Einsatz, die Altheimer halfen mit weiteren sechs Mann aus und das DRK war mit zwei Helfern vor Ort (HVO) an dieser Übung beteiligt.

Markus Megerle und Peter Kreidler durften in ihrer Übungskritik ein recht positives Fazit ziehen. Kreidler sprach von einer Super-Übung. Er vergaß auch nicht zu erwähnen, dass Patrick Kreidler, Thomas Kreidler und Christof Schäfer vor wenigen Tagen in Freudenstadt in einem erfolgreichen Team mitwirkten, dass das Goldene Feuerwehrabzeichen errang.

Profi Megerle kam bei seiner Manöverkritik fast schon ins Schwärmen. "Die Sonne lacht – und ich auch, nach so einer tollen Übung", sagte Horbs oberster Feuerwehrmann. Besonders lobte er, dass sich alle an die Unfallverhütungsvorschriften gehalten hatten.

Ortsvorsteher Karl Kocheise dankte im Namen des gesamten Ortes und stellte zufrieden fest: "Man kann sich auf euch verlassen." Zum Abschluss dieser Übung durfte Megerle noch Bernhard Kohlmus zum Hauptfeuerwehrmann befördern.