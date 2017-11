Horb a. N. Hochbrücke: "Stehen vor Baubeginn"

Dies steht so in der Drucksache 155/2017, die jetzt im Gemeinderat das Thema war. Das Regierungspräsidium Karlsruhe hat jetzt die Planfeststellungs-Unterlagen fertig. Denn: Der Bahnübergang, der durch die Absperrung mit Flatterband monatelang das Aufreger-Thema in der Raumschaft war, soll in den nächsten Jahren mit einer Brücke entschärft werden.

Laut dem jetzt vorliegenden Plan soll die neue Straße dort starten, wo die letzten Gebäude des Industriegebiets Heiligenfeld liegen. In einer Linie. Die neue Straße soll 7,50 Meter breit werden. Die Brücke wird dabei eine Spannweite von knapp 20 Metern haben. Die neue Straße insgesamt wird auf 1445 Meter neu gemacht. Als Kosten für die neue Landesstraße werden auf 3,87 Millionen Euro bisher eingeschätzt.

Die bisherige Landesstraße wird also begradigt. Und der alte Bogen am Bahnübergang, der schon zu vielen Unfällen geführt hatte, soll rückgebaut werden, so das Regierungspräsidium. Der bisherige Bahnübergang soll geschlossen werden.