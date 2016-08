Horb a. N. Hirschgasse: Laden und ein Restaurant schließen

Özisik selbst – eigentlich will er gar nicht, dass über das Aus des Urfa Sofrasi berichtet wird. Deshalb ist er auch einfach verschwunden, als das Foto von ihm gemacht werden soll. Vorher hatte er noch gesagt: "Meine Devise: Ich habe den Kunden immer das verkauft, was ich auch selber esse." Stolz erinnert er sich auch an prominente Kunden wie Michael Theurer oder Klaus Fischer. Und an seine Freunde wie Eden Volohonsky.

Und warum macht beispielsweise seine jüngste Tochter Fatos Özisik nicht weiter? Sie sagt: "Es ist traurig, dass wir aufhören. Aber ich bin auch froh, dass wir zurück in die Türkei gehen. Leider sind hier auf der Hirschgasse wenig Leute." Das Aus des Urfa Sofrasi – nebenan dagegen hoffen die Macher des "Il Gufo", Antonio und Mirela, in den Räumen der ehemaligen Pizzeria Engel auf neues Glück. Sie sollen vorher das gleichnamige Lokal in Haiterbach besessen haben. Schön: Die schattige Terrasse unterhalb von Neckar Sport ist wieder aufgebaut.

Dafür ist das Schaufenster des Army & Freizeit-Shop Horb inzwischen leer geräumt. Die Plätze vor dem Eiscafé Dolada rund ums Steinhaus dagegen sind gut gefüllt wie immer im Sommer. Die Hirschgasse verändert sich wieder mal ein Stück…