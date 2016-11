Horb a. N. Hinter die Kulissen geblickt

Die im Geografieunterricht erarbeiteten Inhalte wie wirtschaftliches Handeln und dessen Raumwirksamkeit erlebten die über 75 Schüler praktisch und ganz nahe. Begleitet wurden sie dabei von ihren Lehrerinnen Kirsten Gockel, Bettina Göhner, Jana Okurdil und Sabine Vogt. Nach einem informativen Film über Daimler Sindelfingen starteten die Kurse im eigenen Bus auf das sehr weitläufige Firmengelände. Einblicke ins Presswerk, den Rohbau und die Fertigungshalle wurden mit interessanten und auch überraschenden Informationen zur Produktionskette Automobil verbunden. Mit 99 Prozent Automatisierung im Rohbau durch hochkomplexe Roboter für Schweiß- und Klebeprozesse, tritt hier der Mensch in den Hintergrund.

Bei der Fertigung auf dem Band arbeiten allerdings über 1000 Beschäftigte an einer passgenauen Montage – individuell je nach Kundenwunsch. "Just-in-Sequenz" werden die korrekten Teile direkt ans Band geliefert. "Poka-Yoka" – das Konzept der Fehlervermeidung und 20 Jahre archivierte Datenkontrolle sichern die Qualität der Automobile mit dem Stern. Neben S-Klasse und Maybach ist natürlich auch die Dimension des Standorts Sindelfingen beeindruckend. 80 Feuerwehrleute, ein eigenes Krankenhaus, Physiotherapie-Praxen und sechs Kantinen, die 17 000 warme Essen am Tag ausgeben, und die Kindertagesstätte Sternchen machen die Daimlerwerke Sindelfingen zu einer kleinen Stadt in der Stadt.