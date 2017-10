Horb a. N. Hillbilly, Folk und eine Hymne aufs Allgäu

"Aber wir haben die Hymne auf unser schönes Allgäu geschrieben", freuten sich die beiden Jägerinnen der Glückseligkeit und ließen ihren Gefühlen, die sie in Töne fassten, freien Lauf. Wie schön es im "Allgäu" ist, mit nackten Füßen – ohne stinkende Socken – übers taufeuchte Gras zu laufen, beschrieben sie so fühlbar, dass ihre Zuhörer Lust bekamen, auch ohne Schuhe und Socken loszulaufen. Glücksmomente des täglichen Lebens seien dies, zu denen sie die Gedanken, die ihnen bei den vielen verrückten Mächtigen, die derzeit die Welt regieren in den Sinn kommen, nie zählen werden. Gerechtigkeit, Liebe und Respekt gingen in einer Welt, in der "Geiz geil ist" komplett verloren, so ihr sozialkritischer Ansatz, den sie mit ihrer Komposition "Ein Welt" und "In Gottes Nama" nochmals nachdrücklich unterstrichen. In einer recht rockigen Mahnung vertraten sie hier die Meinung, dass Gott nicht will, dass man in seinem Namen Glaubenskriege führt, Frauen und Kinder erschießt und ganze Völker aus ihrer Heimat vertreibt.