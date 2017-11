Horb a. N. Hilfsaktion für Südosteuropa startet

Allein im vergangenen Jahr konnten mehr als 56 000 Päckchen mit insgesamt 45 Sattelschleppern in die Zielländer gebracht werden. "Die Menschen warten oft schon sehnsüchtig auf die Weihnachtstrucker. Die Freude und Aufregung, wenn sie dann endlich eintreffen, ist groß", berichtet Gerold Imhof weiter. "Man kann kaum zu hoch schätzen, wie viel Hoffnung so ein Päckchen für die Empfänger bedeutet."

Rund 100 freiwillige Lkw-Fahrer und viele hundert Helfer an den unterschiedlichen Johanniter-Standorten sind an der Aktion beteiligt. Sie alle tragen mit ihrem Engagement dazu bei, dass sich am zweiten Weihnachtstag etwa 40 Sattelzüge mit Hilfspaketen auf den Weg nach Südosteuropa machen und notleidenden Menschen eine Freude machen können. Gerade jetzt, in den Wochen vor dem Startschuss der Sammelaktion, laufen die Vorbereitungen hierzulande mit Hochdruck. "Helfer wollen informiert sein, Routen müssen geplant werden, Zollpapiere sind vorzubereiten. Logistisch ist hier einiges zu tun", erklärt Imhof weiter.

Weitere Informationen: Weitere Informationen zur Aktion, zu den nächstgelegenen Abgabestellen und den Verteilregionen gibt es im Internet unter www.johanniter.de/weihnachtstrucker oder auf der Facebook-Fanseite "JohanniterWeihnachtstrucker"

Die Pakete sollen anhand einer Packliste gepackt werden, bitten die Johanniter. Dies ist aus zollrechtlichen Gründen wichtig, und zudem sollten alle Pakete in etwa gleichwertig sein. Folgende Artikel sollten in ein Weihnachtstrucker-Päckchen: 3 Kilogramm Zucker, 3 Kilogramm Mehl, 1 Kilogramm Reis, 1 Kilogramm Nudeln, 1 Liter Speiseöl in Plastikflaschen, 3 Packungen Multivitamin-Brausetabletten, 3 Packungen Kekse, 5 Tafeln Schokolade, 500 g Kakaogetränkepulver, 2 Duschgele, 1 Handcreme, 2 Zahnbürsten, 2 Tuben Zahnpasta sowie 1 kleines Geschenk für Kinder (zum Beispiel Malblock und Stifte).