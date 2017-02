Horb a. N. Hilfe gibt es, man muss nur wissen wo

Die Arbeit der Schwangerschaftsberatung besteht aus drei Bereichen: Allgemeine Beratung, Konfliktberatung sowie Präventionsarbeit. Vor und auch nach der Geburt kann die Beratungsstelle aufgesucht werden. "Bis zum dritten Lebensjahr des Kindes", ergänzt Weißer. Religion und Nationalität spielen dabei keine Rolle. Die Beraterinnen helfen bei Anträgen, die einkommensschwache Familien stellen können, genauso wie bei der Weitervermittlung an geeignete Stellen. "Hilfe gibt es, man muss nur wissen wo", formuliert es Weißer.

Es sei ein klasse Job, wiederholt Weißer mehrmals. "Es ist schön, wenn jemand schwanger ist." Doch auch wenn es um Abtreibungen geht, sei sie nicht voreingenommen. Im vergangenen Jahr wurden in Freudenstadt und Horb insgesamt 75 Konfliktgespräche geführt. "Dabei geht es dann um Abtreibungen", ergänzt Weißer. Es ist Vorgabe, dass ein solches Gespräch vor einer Abtreibung geführt wird. "Nur dann bekommt die betroffene Frau bis zur zwölften Schwangerschaftswoche einen Beratungsschein ausgestellt und der Arzt darf einen Abbruch vornehmen", sagt Weißer. "Im Landkreis Freudenstadt gibt es keinen Arzt, der Abbrüche vornimmt. Die nächste Ärztin, die das macht, ist in Balingen. Auch in Tübingen, Stuttgart und Karlsruhe gibt es Kliniken, die Abbrüche vornehmen."

Die Gründe, weshalb Frauen eine Abtreibung wünschen, variieren laut Weißer und Barkholz stark. "Das können finanzielle Gründe sein, aber auch der Befund, dass das Kind behindert zur Welt kommen wird", berichtet Barkholz. Und Weißer fügt hinzu: "Manche der Frauen fühlen sich noch nicht alt genug, haben keinen Partner, sind schwanger, nachdem sie vergewaltigt wurden oder fremd gegangen sind oder hatten einfach einen anderen Lebensentwurf für sich vorgesehen. Der Großteil derer, die abtreiben wollen, ist tatsächlich zwischen 26 und 30 Jahre alt", so Weißer. Aber auch Frauen, die älter als 40 sind, kommen zur Beratung. Hier seien es dann eher Bedenken einer Risikoschwangerschaft und die Befürchtung, nicht mehr so belastbar zu sein.

Die Entscheidung für oder gegen ein Kind könne nur die Frau treffen, denn die Entscheidung werde sie ein Leben lang begleiten. Die Beraterinnen von Donum Vitae betrachten mit den Schwangeren in einem Krisengespräch beide Wege – den mit und den ohne Kind. Weißer und Barkholz wollen Mut machen, sie wollen Möglichkeiten aufzeigen. "Manchmal findet man so doch eine Perspektive mit Kind", sagt Weißer. "Diese Entscheidung macht sich keine Frau leicht." Medizinisch gesehen sei ein solcher Eingriff in Deutschland meistens kein Hindernis, später einmal schwanger zu werden. Christa Weißer ergänzt: "Aber die Seele leidet darunter."

Auch nach einem Schwangerschaftsabbruch können Betroffene weiterhin zur Beratung kommen. "Bei uns herrscht Schweigepflicht. Die Frauen haben Vertrauen zu uns und das dürfen wir nicht missbrauchen", so Weißer. Männer seien ebenfalls willkommen. Christa Weißer findet: "Das zeigt auch, dass sie Verantwortung übernehmen."

Die Präventionsarbeit, die die Beraterinnen auch übernehmen, besteht meistens darin, dass ganze Schulklassen ab dem Grundschulalter die Beratungsstelle aufsuchen. Es werde über Verhütungsmethoden gesprochen, über die Periode und über Sex. Die Kinder und Jugendlichen dürfen Fragen stellen. "Erstaunlich viel falsches Wissen ist da im Umlauf – trotz Internetzugang", bemerkt Weißer. Das wollen sie und Barkholz ändern.