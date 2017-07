Horb a. N. Hilfe für den Start in die Berufwelt

Horb. Fast eine kleine Bildungsmesse fand vergangene Woche an der GMS Horb statt. Jeder Schüler hatte die Möglichkeit, sich Informationen zu verschiedenen Berufen zu holen. Aus sieben Berufen konnten sich die Schüler drei Berufe auswählen, über die sie sich intensiver informieren wollten. In einem je 30-minütigem Vortrag boten die Auszubildenden Informationen zu ihren Betrieben, ihrem Alltag als Auszubildende, über Bewerbungstermine und Anforderungen in ihren Berufen.

Folgende Bereiche standen zur Auswahl: Erziehung, Kinderpfleger, Gesundheit und Pflege (Oberlinschule Freudenstadt), Polizeiberufe (Ausbildungsbotschafter der IHK Pforzheim), Bankkauffrau/mann (Raiffeisenbank Horb), Verfahrensmechaniker Kunststofftechnik und Werkzeugmechaniker (fischer Waldachtal), Koch (Traube Tonbach), Konditor (Bäckerei Saur) sowie Gärtner Landschaftsbau (Töngi Horb). Während der Polizist schon durch seine Uniform Aufmerksamkeit erhielt, bot die Konditorin praktische Übungen an. "Sie haben alles gut erklärt!" war die Antwort eines Schülers auf die Frage eines Auszubildenden ob es noch Fragen gäbe.

Kommendes Schuljahr trainieren Betriebe mit den Schülern, wie sie sich dann für einen Anschluss in einem Beruf nach der Schule bewerben können.