Horb a. N. Hier sitzt Dettlingens Daten-Turbo

Horb-Dettlingen. Kein Wunder, dass Stadtwerke-Chef Eckhardt Huber, Alexander Siebnich von Brain4kom, Ortsvorsteher Theo Walz sowie Doris Wagner und Olaf Saeger im Sportheim um die Wette strahlten: Denn die beiden Bürger sind die ersten, die für das schnelle Internet freigeschaltet wurden.

Ortsvorsteher Walz: "Wir warten schon lange auf das schnelle Internet. Mit der Freischaltung heute startet ein Schritt, mit der unser Dorf Zukunft hat. Bei uns in Dettlingen ist die Not mit am größten, und deshalb sind wir froh, dass wir nach Talheim der zweite Ort sind, der ans schnelle Internet angeschlossen wurde."

Das war vor knapp zwei Jahren. Doch dass es in Dettlingen so lange gedauert hat, das liegt nicht an unseren Stadtwerken, wie deren Chef Eckhardt Huber erklärt: "Wir haben den Antrag auf Landesförderung im April 2015 gestellt. In der Zwischenzeit wechselten die Ansprechpartner und die Förderbedingungen, so dass wir im Oktober letzten Jahres den Antrag noch einmal stellen mussten. Der wurde uns Ende Mai diesen Jahres bewilligt." Weil die Stadtwerke die Tiefbauarbeiten schon ausgeschrieben hatten, starteten die eigentlichen Bauarbeiten für den Anschluss von Dettlingen im Juli. Und hier kam auch noch ein geologisches Gutachten dazwischen, welches die Stadtwerke als "›Breitband-Bauer" auch noch plötzlich für die insgesamt gut 1000 Meter lange Strecke bei der Bahnüberführung abliefern mussten.