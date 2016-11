Horb a. N. "Hier ist man beheimatet"

"Ich habe mir immer für das Frauenfrühstück die Zeit genommen und dies trotz immer größerer Hektik und Termindichte." Ein Umstand, den auch Pfarrerin Susanne Veith in ihren Grußworten hervorhob. Für sie sei es in Zeiten, in denen immer mehr solcher Treffen aus Mangel an ehrenamtlichen Helfern geschlossen werden, geradezu eine Quelle aus Licht, Freude und Zuversicht, aus der man für den Alltag Kraft schöpfen kann. "20 Jahre Frauenfrühstück, das ist Kontinuität – hier ist man beheimatet."

Als Referentin für dieses besondere Jubiläum schaute Holle Shanks, Mitarbeiterin bei dem internationalen Missionswerk "Youth with a Mission" und Gemeindemitglied aus Altensteig vorbei. Im Gepäck hatte sie den Vortrag: "Vom Abenteuer innerlich gesund zu werden". "Nicht nur unser Körper kann krank werden, sondern auch unsere Seele", so die Referentin, die aber gleich darauf hinwies, dass sie kein Kochrezept fürs Glücklich sein dabei hat. "Man nehme 250 Gramm Zufriedenheit, 150 Gramm Glaube, zwei Teelöffel Liebe und eine Prise Fröhlichkeit, mische das Ganze und fertig ist eine gesunde Seele. Das funktioniert leider nicht."

Was dagegen gut funktioniert, ist, wenn man drei Aspekte miteinander verbindet. "Da sind die Dinge, die wir von Geburt an mitbekommen haben, da sind die Dinge, die uns im Laufe unseres Lebens passiert sind, und das ist die Lebenserfahrung, die tagtäglich wächst", verdeutlicht Shanks die Ist-Situation. Was nun jeder für sich tun kann, ist ein wenig an den Stellschrauben des bisherigen Lebens zu drehen. "Wir entscheiden, wie wir leben wollen, mit welcher Einstellung wir unser Leben gestalten." Anhand praktischer Beispiele aus ihrem Leben, die alle einfach umsetzbar sind, verdeutlichte sie dies und gab damit ihren Zuhörerinnen viele wertvolle Tipps mit auf ihr Abenteuer, das man Alltag nennt.