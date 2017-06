Horb a. N. Hier ist jede Menge Platz für junges Gemüse

Und Interessenten gibt es offenbar auch schon. Mittags kommt Lars Dewald vorbei. Er sagt: "Eine gute Idee. Wir wären bestimmt mit dabei, denn hinter unserem Haus gibt es zwar einen Mini-Garten, aber da wächst kaum was."

Allerdings: Zur Auftaktveranstaltung am Mittwoch, 28. Juni um 18 Uhr im Bürgerkulturhaus wird der als "Barfuß-Lars" bekannt Goldschmied von "Schmuck am Aischbach" nicht dabei sein. Er grinst: "Das Baby meiner Frau müsste demnächst auf die Welt kommen. Da haben wir erst Mal was anderes zu tun."

Wer gerade nicht durch die Fort-Pflanzung und das Babyglück verhindert ist, kann die Chance ergreifen, beim Gemeinschaftsgarten mitzumachen.

Das Rathaus sucht bis zu 12 Hobbygärtner. In der Pressemitteilung heißt es: "Hierbei steht der bewusste und nachhaltige Konsum von eigenen Erzeugnissen im Vordergrund, aber auch das Miteinander wird nicht zu kurz kommen. Auf der großen Gemeinschaftsfläche soll die gemütliche Begegnung der großen und kleinen Gärtnerinnen und Gärtner nach der Gartenarbeit möglich sein. Spannend kann dabei auch die Begegnung anderer Kulturen am Nachbarbeet sein. "Alte Hasen" stehen Gartenneulingen beiseite, die immer einen Tipp für das Gelingen auf dem eigenen Beet parat haben. Menschen mit Migrationshintergrund kommen oft aus einer Kultur, in der der Gartenbau eine traditionell große Rolle spielt. Sie sind auch herzlich eingeladen, an dem Gemeinschaftsgarten mitzuwerkeln und ihre Erfahrungen hier einzubringen."

Der Startschuß zum Urban-Gardening in Horb ist am Mittwoch, 28. Juni, um 18 Uhr im Bürgerkulturhaus. Nach der Vorstellung wird der Weingarten gleich besichtigt.