Horb a. N. Hier hat sich eine Radarfalle versteckt

Horb. Freitag, gegen 11 Uhr. Runter von der Autobahn, schnell in die Redaktion nach Horb. Vor mir fährt ein Lkw. Hinter der Abzweigung Richtung Ahldorf geht es schön bergab. Ich überlege, den Lkw zu überholen. Doch plötzlich geht er in die Eisen, bremst runter auf fast 60 km/h. Ist der völlig gaga? Hat er eine Panne?

Tarnung ist bei mobilen Messgeräten nicht selten

Nein! Rechts ist plötzlich der Radarsensor der Polizei zu sehen. Oben der schwarze Bus, versteckt hinter Büschen. Die übliche Geschwindigkeitskontrolle auf der Bundesstraße 32 – allerdings nicht unten an der Brücke in der Senke, wo man sie von weit her sehen kann, sondern geschätzt gut 200 Meter davor. Die beiden mobilen Messgeräte der Polizei – schön hinter den hohen Gräsern getarnt.