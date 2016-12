Horb a. N. "Hex’ und Brecher" wollen ihr Bestes geben

Der 14. Oktober 2016, der Abend der "Nacht der langen Lichter" sollte es sein, und tatsächlich blieben die Lichter in Dany Webers Stube in dieser Nacht lange an. "Gegen drei Uhr in der Früh sind alle drei Helden schnarchend über dem Tisch gehangen", lachte Birgit Heinzelmann noch heute in Erinnerung an dieses "Gespräch". "Nur ich war noch fit – einer muss ja die Stellung halten", so die fasnets- und feiererprobte Hex’.

Dass den beiden Zunftmeistern ein spektakulärer Personal-Coup gelingen wird, das stand für Bukenberger schon im Sommer fest. "Immer wenn ich den bei einer Sitzung gefragt habe, wie’s denn mit dem neuen Grafenpaar aussieht, hat er geantwortet, dass schon alles eingetütet wäre und die Sache erledigt sei", wusste der frisch gebackene Graf, der sich so bis zum plötzlichen Erscheinen der beiden Zunftmeister in Sicherheit wog.

Kennen tun sich Graf und Gräfin von der Horber Fasnet her, in die sie beide hineingewachsen sind, eigentlich schon seit einer Ewigkeit. Doch erst beim Bunten Abend beim letztjährigen Herbstkonvent des Närrischen Freundschaftsringes hat es "Zoom gemacht".

Beim Tanzen sind sich Hex’ und Stoibrecher näher gekommen, der Funken ist übergesprungen, und seither sind sie ein Paar. "Und jetzt sind wir Graf und Gräfin", können die beiden irgendwie ihr Glück noch gar nicht richtig fassen.

Birgit Heinzelmann ist seit 1986 bei den Hexen, war Gründungsmitglied der Tanzhexen, war und ist noch beim traditionellen Hexentanz aktiv und eines ihrer größten Anliegen ist es, die Tradition und das Brauchtum der Horber Fasnet an die Jugend weiterzugeben. Privat fährt sie begeistert Ski, geht gerne auf Reisen, hört internationalen Schlager, liebt die Geselligkeit und Cabrio-Fahren bei schönem Wetter.

Ihr Partner liegt musikalisch ganz auf ihrer Wellenlänge, reist ebenfalls gerne, hat dafür jedoch recht wenig Zeit für solcherlei Freizeitvergnügen. Zurzeit ist er neben seinem "Fasnets-Ganzjahresnebenjob" – er organisiert den Horber Umzug, steht zusammen mit seinem Bruder Markus jedes Jahr beim Eröffnungsball singenderweise auf der Bühne und ist im Narrenrat in vielerlei Hinsicht aktiv – auch noch Vorstand der SG Ahldorf-Mühlen.

"Dort war ich vom aktiven Spieler bis zum Jugendtrainer und jetzt noch für ein Jahr Vorstand auch schon alles, und in nächster Zeit bin ich auch noch der Organisationschef des Horber Hallenturniers", stellt er fest.

Graf und Gräfin sind zwei echte Horber Fasneter und Vereinsmenschen. Sie wissen was in ihrer relativ langen Regentschaft auf sie zukommt und haben vor, diese Zeit so richtig zu genießen. "Wenn’s nur annähernd so toll weitergeht wie nach unserer Vorstellung im Steinhaus, dann wird es für uns eine sensationelle Erfahrungen", sind sie sich unisono einig. Von den vielen guten Wünschen und der Sympathiewelle, die sie an jenem Abend fast überrollte, sind sie immer noch ganz geplättet.

"Wir geben unser Bestes", versprechen Hex’ und Brecher, die nun Gräfin und Graf sind, ihren Untertanen. Und wer die beiden Urgesteine der Horber Fasnet kennt, der weiß, dass sie dieses Versprechen zu einhundertfünfzig Prozent einhalten werden. Mit "Narri-Narro ond Horrido" geht die Horber Narrenzunft mit ihnen an der Spitze gelassen in die heiße Phase der 94. Horber Fasnetssaison.