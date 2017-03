Horb a. N. Herzog – ein Rebell ohne Anlass?

Horb. Rebel without a Cause – wörtlich übersetzt heißt das "Rebell ohne Grund/Anlass" (bekannt ist der Film in Deutschland mit "Denn sie wissen nicht, was sie tun...). Im Streit um die angedrohte Zwangsräumung greift Herzog nun erneut Oberbürgermeister Peter Rosenberger an. Seit Jahren wisse die Stadt, dass er sowohl im Lotzer-Haus als auch in der Neckarstraße 78 Einzimmer-Appartements anbiete, die für die Stadt dringend notwendig seien. Die täglichen Anfragen, die über Immobilienscout eingingen, würden sich auf drei oder vier pro Tag belaufen. "Jetzt frage ich mich, Herr Rosenberger, wo waren Sie in den vergangenen fünf Jahren seit Bauantragstellung? Nie habe ich in dieser Zeit einen Mucks von Ihnen gehört. Keine Nachfrage, woran es denn noch hängt?", fragt Herzog in einem Brief.

Schlammschlacht

Es ist das neue Kapitel in der Schlammschlacht um das Lotzer-Haus. Das Rathaus hatte die Zwangsräumung der Bewohner verfügt – wegen fehlendem Brandschutz. Rosenberger: "Leib und Leben der Bewohner ist in Gefahr." Herzog dazu: "Diese neun Wohnungen im 1. und 2. Dachgeschoss, von denen Ihrem Baurechtsamt seit 6. März ein genehmigungsfähiger Bauantrag vorliegt, und für welche Sie Gefahr im Verzug sehen wollen, verfügt nicht nur über die üblichen zwei Rettungswege, Treppenhaus und Fenster, sondern nach der aktuellen Landesbauordnung auch noch über einen dritten Rettungsweg, der zum Flachdach im Mühlgässle führt und dort von der Feuerwehr komfortabel angeleitert werden kann." Der Vorwurf "Gefahr im Verzug" gehe somit in Verbindung mit der aktuell funktionierenden und nicht sabotierten Brandmeldeanlage, "komplett ins Leere".