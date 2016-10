Horb a. N. Herzlichen Glückwunsch, Super-Ossi

Klar, dass die Morgenshow-Moderatoren begeistert vom "Wasen-Wahnsinnigen" aus Horb-Talheim sind. Nadja Gontermann: "Wer das durchhält – Respekt. Ossi ist mein Krieger bis zum Schluss." Oliver Ostermann: "Als Vater von zwei Kindern weiß ich, wie hart es für Ossi war, so lange ohne seine Familie auszuhalten." Für ihn das härteste: Das Schlafen nur im Schlafsack auf dem harten Metall. Der beliebte Moderator: "Ich hätte nicht einen Tag in der Gondel ausgehalten."

5.30 Uhr. Der Vorraum der Morgenshow. Direkt vor der Studiotür, hinter der Nadja und der Ostermann fröhlich moderieren, gibts erst Mal Kaffee für "Ossi", Sabrina und den Reporter des Schwarzwälder Boten. An der Pforte sind beide später – Ossi: "Wir haben verschlafen!"

Kein Wunder: Am Vortag hatte er mit seiner Familie und Sabrina noch kräftig auf dem Wasen gefeiert. Die beiden, die es knapp neun Tage in der Gondel aushielten: "Wahnsinn. Du gehst über den Wasen, und alle wollen ein Selfie mit Dir machen."

Ossi grinst: "An der Hotelbar habe ich den beiden Mädels noch einen ausgegeben."

Tom Goretzky – der als erster aus der Gondel ausstieg, ist schon da. Nur Lucia di Nicola aus Rottenburg fehlt. Daniel Stupp, Vize-Programmchef von Antenne 1 und Erfinder des Wasen-Wahnsinns: "Die hat es leider voll erwischt. Sie liegt nach wie vor flach. Aber ihr seid alle herzlich eingeladen zur Hochzeit." Die Rottenburgerin war in die Gondel eingestiegen, um zur Hochzeit mit ihrem Angelo ein maßgeschneidertes Hochzeitskleid zu bestellen.

Der andere Neckartäler – unser Super-Ossi – bleibt ganz Gentleman: Wir hatten vorher ausgemacht, ehe es an die Gesundheit geht, verlassen wir die Gondel."

Durch die Aktion hat "Ossi" einen alten Freund wiedergefunden, der sich auf Facebook gemeldet hat

Tom Goretzky, der wegen Lucia die Gondel verlassen hatte: "Auf der Metallbank war es echt kalt." Der Familienvater aus Talheim: "Sie hatte erzählt, dass sie schon mal eine Nierenentzündung hatte."

Einen Tag nach dem Ende des Wasen-Wahnsinns – man merkt, dass alle "Rivalen der Gondel" sich mit Respekt behandeln. Sabrina Janeczek erzählt, warum sie am Sonntagmorgen um 4 Uhr ausgestiegen ist: "Mir war schwindelig, es hat sich alles gedreht. Ich wusste, dass Ossi morgens seine Schwachstelle hat." An dem Tag hatte sie schon 22 Stunden aus dem Stuttgarter Telefonbuch vorgelesen. Ossi: "Mir ging es wirklich schlecht. Ich habe mich nur oben gehalten, um Sabrina zu zeigen, dass ich noch da bin. Weil ich wusste: Wenn es hell wird, hätte ich aufgegeben."

Als Sabrina dann die Segel strich, fühlte der Talheimer mit. Ossi: "Ich habe so riesige Tränen wie nie geweint. Ich konnte mich nicht so richtig freuen." Dann geht es an die Interviews. Und ab ins Studio, um den 10 000-Euro-Scheck endlich in die Hand zu nehmen. Und der Talheimer sagt: "Durch die ganze Aktion habe ich in der Tat wirklich wieder einen alten Freund wiedergefunden. Der hat sich bei mir über Facebook gemeldet."

Und neue Freunde auch. Sabrina: "Ich habe Ossi nächstes Wochenende zu mir eingeladen. Da feiere ich Geburtstag."