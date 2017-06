Horb. Über zwei Jahre dauerte die Arbeit an dem Film "herzkalt". Am Anfang stand nur die Idee von Regisseur Thomas Fischer, einen ­Film zu drehen. Gemeinsam mit einem Team aus dem Sommertheater Freudenstadt nahm die Idee auch bald konkrete Formen an. Die Premiere von "herzkalt" in Freudenstadt sahen über 550 Zuschauer. Nun ist die Geschichte über Habgier, Neid und Eifersucht am ­Freitag, 23. Juni, um 20 Uhr auch im Kloster zu sehen. ­ Fischer und Mitglieder des Filmteams sind anwesend und stehen zum Gespräch bereit. Der ­Eintritt kostet sechs Euro.