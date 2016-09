Horb a. N. Herr Kern, wie halten Sie es mit der AfD?

Da im Plenarsaal allerdings noch die letzten Bauarbeiten laufen, mussten die Teilnehmer die Plätze nach einer kurzen Einführung in das Prozedere einer Plenarsitzung wieder verlassen und in den Interimsplenarsaal wechseln. Der hatte den Abgeordneten während der Renovierung als "Ausweichquartier" gedient. Dort berichtete Kern aus dem Tagesablauf eines Landtagsabgeordneten und von der Arbeit in der FDP/DVP-Landtagsfraktion. Kern ist stellvertretender Vorsitzender und Parlamentarischer Geschäftsführer seiner Fraktion und arbeitet zudem im Bildungs- und Innenausschuss mit.

Die Bürger hatten dabei so einige Fragen an ihren Landtagsabgeordneten. Etwa, ob es im Landtag auch einen Fraktionszwang gibt. Oder wie die Abgeordneten mit der Fraktion der Alternative für Deutschland, kurz AfD, und der Alternative für Baden-Württemberg umgehen.

Fragen wie diese wurden beim gemeinsamen Mittagessen besprochen, danach stand ein Besuch im Haus der Geschichte an. "Demokratie gestern und heute" oder "Migrationsgeschichten" standen als thematische Führungen dort zur Auswahl. "Besonders gefreut hat mich, dass wir auch einige Flüchtlinge, beziehungsweise Asylbewerber, unter den Teilnehmern hatten, denen wir einen Einblick in die Arbeit des Landtags und die Demokratiegeschichte Baden-Württembergs geben konnten", wird Kern in einer Pressemitteilung seines Büros zitiert. "Es war ein rundum gelungener Tag."