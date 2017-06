Horb a. N. Hermann Walz dritter OB-Bewerber

Walz erklärt im Gespräch mit unserer Zeitung: "Ich werde meine Bewerbung am Montag abgeben. Ich habe die notwendige Zahl der Unterstützer-Unterschriften zusammen." Damit kommt ein dritter Kandidat ins Rennen, der bei der Wahl des Oberbürgermeisters am 22. Juli um die Mehrheit der Stimmen kämpft.

Walz hatte schon in der vergangenen Woche erklärt, dass er die notwendigen Unterschriften sammelt. Damals hatte er noch überlegt, ob er abgibt. Doch die Entscheidung muss am Freitag gefallen sein, wie er dem Schwarzwälder Boten erzählt: "Ich habe den Amtsinhaber Peter Rosenberger am Freitag abend auf den Ritterspielen gesprochen. Da habe ich ihm erzählt, dass ich mich bewerben will."

Mit im Rennen ist bisher Thomas Bauer. Der parteilose Konstrukteur, der in der Entwicklung arbeitet, hatte zuerst seine Bewerbung abgegeben. Die Frist zur Abgabe der Unterlagen für die Kandidatur zur OB-Wahl in Horb endet am heutigen Montag um 18 Uhr.