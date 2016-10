Horb a. N. Helfer stellen sich dem Ernstfall

Horb-Bittelbronn. Für die meisten Menschen eine grauenhafte Vorstellung. Aber genau dazu sind Feuerwehr-Hauptübungen da, um auch einmal einen extremen Fall zu üben. Das Szenario sah folgendermaßen aus: Bei Wartungsarbeiten an der Heizungsanlage des Schulgebäudes kam es laut Vermutung zu einer Verpuffung, welche zu starker Rauchentwicklung führte. Die beiden Heizungsmonteure wurden als Vermisst gemeldet und ihre Bergung somit als oberste Priorität eingestuft.

Unter der Einsatzleitung von Florian Schlotter wurde das DRK Bittelbronn-Dettlingen über den aktuellen Stand informiert und sofort drei Atemschutzträger, ausgestattet mit einem mobilen Rauchverschluss, in den Räumen der Grundschule eingesetzt. Deren Ziel war es, sich bis zur Grenze des Rauches vorzutasten und den Rauchverschluss zu installieren, um eine Ausbreitung des Rauches auf weitere Räume zu verhindern. Als die Abteilungen in voller Einsatzstärke zur Verfügung standen, baute der letzte Trupp in der Schopflocher Straße die Riegelstellung auf und unterstützte die Kameraden bei der Brandbekämpfung durch Löschwasser. Gruppenführer Thomas Thanhäuser wies währenddessen drei weitere Atemschutzträger an ihre Kollegen im Inneren des Gebäudes zu unterstützen.

Die erste verletzte Person konnte wenig später lokalisiert werden, wodurch in der Zwischenzeit die sogenannte Schleifkorbtrage zur Übergabe der bewusstlosen Person an das DRK vorbereitet werden konnte. Weil man die mittlerweile stark verrauchten Räume der Schule meiden wollte, wurde die zweite inzwischen aufgefundene Person über den Hinterausgang der Schule evakuiert. Die drei Helfer des DRK versorgten eine Platzwunde und mehrere Brandwunden zweiten Grades, als die Feuerwehr abschließend nach erfolgreicher Brandbekämpfung einen Hochdruck Lüfter zum Einsatz brachte, um das Gebäude vom Rauch zu befreien. Zahlreiche Bürger wie auch die Ortsvorsteher Hans Schmid (Bittelbronn), Theo Walz (Dettlingen) und Fridolin Weckerle (Dießen) konnten sich von der reibungslosen Zusammenarbeit der Wehr überzeugen. So fiel auch die Manöverkritik von Horbs Stadtbrandmeister Markus Megerle am Ende der Übung positiv aus. Megerle lobte den Einsatz als eine "Übung auf sehr hohem Niveau". Abteilungskommandant Martin Dettling freute sich über so viel Annerkennung und besonders über die Tatsache, dass Stadtbrandmeister Megerle trotz seines Geburtstags die Manöverkritik übernahm. Spontan gaben die Zuschauer und die Feuerwehr Kameraden abschließend gemeinsam für ihren Stadtbrandmeister ein Geburtstagsständchen zum Besten.