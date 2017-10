Horb a. N. Helber: "Das war ein Knebelvertrag"

Doch wenn es so sicher war, dass das Gebäude tatsächlich schwerpunktmäßig als Hotel genutzt worden wäre, warum hat Helber dann nicht einfach die Nutzungsbindung unterschrieben? "Das problematische am Vertrag war vor allem das Wiederkaufsrecht der Stadt, falls es mit dem Hotel nicht klappt."

Helber ist sich sicher, dass er das, was er in das Objekt investiert hätte, in so einem Fall nie in dieser Höhezurückbekommen hätte. "Bei unserem Hotelprojekt hätte es sich um eine Unternehmens-Neugründung gehandelt mit allen wirtschaftlichen Risiken. Wäre das Hotelprojekt gescheitert, weil zum Beispiel die Auslastung nicht funktioniert, eine Wirtschaftskrise kommt oder sonstige Faktoren eintreten, die wir nicht beeinflussen können, dann hätte die Stadt das Wiederkaufsrecht ausüben können."

Der Horber Geschäftsmann kritisiert die Vorgehensweise der Stadt. "Die Nutzungsbindung wurde während der kompletten Verhandlungen noch nie besprochen und tauchte nun – ohne Vorankündigung oder Absprache – plötzlich vor sechs Wochen im per Mail zugesandten Kaufvertrag auf." Dort sei eine Nutzungsbindung für zehn Jahre gefordert worden. "Das war ein Knebelvertrag. Jeder Berater hat uns gewarnt, dass das wirtschaftlicher Selbstmord sei."

Die Planungen seien weit fortgeschritten gewesen, berichtet Helber. "Wir haben Messen besucht, Lieferanten ausgewählt und erst vor drei Wochen waren wir in Bozen, um die Hotelsoftware eines Südtiroler Software-Unternehmens im Live-Betrieb zu sehen. An unserer Verbindlichkeit zu zweifeln ist also recht fraglich und nicht nachvollziehbar."