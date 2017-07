Horb a. N. Heizung im Schloss muss erneuert werden

Im Heizraum auf der Bühne befinden sich zwei Heiz-Kaskaden, die mit Erdgas betrieben werden. Die eine ist zehn und die andere 17 Jahre alt. Falls eine ausfällt, springt die andere ein. Es traten schon mehrfach Störungen auf. Die Herstellerfirma ist mittlerweile Konkurs und es gibt keine Ersatzteile mehr. Es bleibt nach mehreren Besprechungen mit Heizungsbauern nur noch die Möglichkeit, ein neues Heizkesselsystem anzuschaffen. Es wurden Angebote eingeholt. Demnach werden sich die Kosten auf 28 000 Euro belaufen. Die Arbeiten werden Ende Juli/Anfang August 2017 ausgeführt werden. Die Kosten wird der Förderverein Nordstetter Schloss übernehmen.

Ortsvorsteherin Edith Barth hob in der Sitzung des Ortschafsrates die Leistungen des Fördervereins hervor. Es sei enorm, was der Verein seit 1999 schon im Schloss bewegt habe. Über eine Million Euro wurden in die Außenfassade und zur Substanzsicherung investiert, die Fassade an der Westseite wurde saniert und 100 Fenster ausgetauscht. In diesem Jahr erhielt das Schloss eine neue LED-Beleuchtung im Treppenhaus und Flur, und die Beleuchtung im Keller und auf der Bühne wurde erweitert. Durch die Umstellung auf LED werde 60 Prozent Strom gespart, so die Ortsvorsteherin.