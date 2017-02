Horb a. N. Heiße Phase startet

Am Fasnetsamstag, 25. Februar, werden beim Umzug frohgelaunte Narren durch Betra ziehen. War der Umzug im Vorjahr schon von beachtlicher Größe, so verspricht er in diesem Jahr noch größer, bunter und abwechslungsreicher zu werden, meldet die Zunft. Umzugsbeginn um 13.30 Uhr in der Flurstraße.

Abends steigt dann um 19.45 Uhr der weithin bekannte Keaschmeckerball. Ein prall gefülltes Programm wartet auf die Besucher mit allerhand Showtänzen und weithin bekannten Musikkapellen. Einer der Höhepunkte wird auch dieses Mal wieder die Kostümprämierung sein.

Am Dienstag, 28. Februar, sind bei der Kinderfasnet ab 14 Uhr die Kleinen gefragt. Bei einem abwechslungsreichen Programm kommen aber nicht nur sie auf ihre Kosten. Abends findt am Rathaus die Fasnetsverbrennung statt.