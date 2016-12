Horb a. N. Heiß ersehnte "Geschenke" in Grau

Nachdem die Stadtwerke und die Brain4kom AG im November bereits den Internetturbo für Dettlingen gezündet hatten, folgte jetzt der nächste Ausbauschritt. Stadtwerke-Chef Eckhardt Huber erklärte beim Vor-Ort-Termin am High-Tech-Verteilerkasten: "Wir haben lange auf diesen Tag gewartet. Umso mehr freut es mich, dass wir den Mühlenern jetzt dieses Weihnachtsgeschenk machen können." Auch Ortsvorsteher Jochen Renk und Michael Zatti von der Bürgerinitiative "Schnelles Internet" waren zum Startschuss mit dabei. Jochen Renk berichtete: "Schnelles Internet ist heutzutage der wichtigste Faktor, wenn man ein Haus kaufen möchte – noch vor Kindergarten und Schule, die beide aber Gott sei Dank auch am Ort sind." Zum Auftakt wurden bei zwei Kunden die Anschlüsse geschaltet. In den kommenden Tagen folgen nach Angaben von Alexander Siebnich von Brain4kom rund 20 weitere Haushalte. Über die Verteilerkästen am Egelstaler Weg und in der Rathausstraße können diese künftig mit Geschwindigkeiten von bis zu 50 Mbit pro Sekunde im Internet surfen. Teilweise sind sogar 150 Mbit/s drin. Um das zu ermöglichen, wurden die alten Kupferleitungen, die zum Verteilerkasten führen, gegen Glasfaser getauscht. Bei den meisten Kunden reduziert sich der Kupferanteil dadurch auf die sogenannte "letzte Meile", die vom Verteilerkasten bis zum Haus führt. Im Bereich Schelmenwasen/Egelstaler Weg ist sogar durchgängig Glasfaser verlegt. Zwei Drittel von Mühlen kommen aktuell in den Genuss von Höchstgeschwindigkeiten. Der Rest muss nicht mehr lange warten. Der Arbeiten am letzten Kabelverzweiger im Brühl sollen im ersten Quartal 2017 abgeschlossen sein, die ersten Anschlüsse könnten dann spätestens im zweiten Quartal geschaltet werden.