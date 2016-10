Horb a. N. Heimelige Einkehr zum Abschluss

Horb. Herbstliche Temperaturen herrschten draußen. Davon war gestern in der voll besetzten Gaststätte Buß jedoch nichts zu spüren, denn der Stadtseniorenrat hatte gut eingeheizt. In der Wirtsstube übernahm der "harte Kern" des Rats die Bewirtung, wie es Kassiererin Ursula Kirchner aus Ihlingen formulierte, die fleißig mit sechs anderen Mitgliedern Kartoffelsalat, Fleischkäse und Bratwurst auftischte. Zum Abschluss der Seniorentage hatte Karl Bertsch erneut seine "Buß" nur für die Senioren geöffnet.

Zuvor waren etwa 100 Senioren in der renovierten Stiftskirche zusammengekommen. Diakon Klaus Konrad hatte in seine Andacht die Worte Franz von Assis einfließen lassen, dessen Namenstag es gestern zu feiern gab. Musikalische Unterstützung gab es durch den Chor St. Mauritius aus Nordstetten, der mit seinen etwa 30 Vertretern gekommen war. Dirigent war Herrmann Storz in Vertretung für Eduard Rebmann.

Unterstützt wurde der Chor von Schwester Faustina, Musikdirektorin der Liebfrauenhöhe, an der neuen Trefz-Orgel. Sie gab nach der Andacht ein kleines Orgelkonzert.