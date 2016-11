Horb a. N. Heckenpflege dient dem Naturschutz

Hintergrund: Auch in diesem Jahr wird die Heckenpflege in Nordstetten professionell nach einem Pflegekonzept fortgeführt, dies vom Landschaftserhaltungsverband Landkreis Freudenstadt naturschutzfachlich, organisatorisch und fördertechnisch betreut, von fachkundigen Forstleuten durchgeführt und von der AG Heckenpflege Nordstetten um Hartmut Steuer begleitet. Die Maßnahmen werden aus Naturschutzmitteln des Landes gefördert.

Von Montag bis heute sind Jörg Sackmann und mehrere Auszubildenden vom forstlichen Stützpunkt Bad Rippoldsau vor Ort, um die Hecken im Gewann Würmletäle professionell auszuschneiden. Es zeigt sich hier deutlich, wie schnell Hecken zuwachsen, wenn mehrere Jahre nicht geschnitten wird.

Die letzte Heckenpflege am jetzigen Standort war 2009. Die Wuchsdynamik sei besonders groß, da der Boden ein richtiger Futtermittelboden ist. So werden jetzt Haselnuss, Weiden, Kirschen, Schwarzdorn, Feldahorn, Vogelbeere, Liguster und andere Sträucher zurückgeschnitten, beziehungsweise ausgeschnitten. Es sei sehr faszinierend zu sehen, so die Auszubildenden, wie schnell vor allem die Weiden treiben.