Horb a. N. Haugenstein: Vertragsabschluss in Sichtweite?

H orb. Gut Ding will Weile haben. Die Vertragsgespräche zum Haugenstein sind noch immer nicht ganz abgeschlossen. Am Dienstagabend befasste sich noch einmal der Horber Gemeinderat mit dem Thema. "Der Gemeinderat hatte in den Monaten davor Anregungen, Bedenken und Sorgen vorgebracht, die wir im Vertrag nun alle berücksichtigt haben. Das Gremium hat nun mit großer Mehrheit dafür gestimmt, dass wir dieses Vertragswerk nun zum Abschluss bringen dürfen", sagt Oberbürgermeister Peter Rosenberger auf Nachfrage. Und er fügt hinzu: "Ich gehe davon aus, dass in den nächsten Wochen einen Vertragsabschluss vollzogen werden kann."