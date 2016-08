Horb a. N. Haugenstein: Stadt sucht das Gespräch

Man habe es sich auch anders gewünscht, so Zeitler. Der Haugenstein könnte heute auch in städtischer Hand, beziehungsweise in der Hand der Baugesellschaft Horb sein, wenn sich denn die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) auf das Angebot eingelassen hätte. Doch der BImA war das zu wenig (wir berichteten) und nahm lieber das höhere Angebot des privaten Investors Deco Grundbesitz AG aus Korb (Rems-Murr-Kreis) an.

Auch der frühere Oberbürgermeister Michael Theurer kritisiert deshalb die BImA. Der Bund habe einen großen Fehler gemacht. Schon in seiner Amtszeit ging es um den Verkauf des Haugensteins, berichtet Theurer. "Wir haben aber den Preis geboten, den wir für realistisch hielten. Wir wussten ja, wie marode schon damals das Leitungssystem war." Die Stadt habe aber dennoch den Haugenstein kaufen wollen: "Deshalb hat die Verwaltung damals dem Gemeinderat diesen Schritt empfohlen."

Eine Option ist zwar in weiter Ferne, ganz ausschließen möchte Bürgermeister Jan Zeitler diese aber nicht: Rein technisch sei es möglich, den Haugenstein am städtischen Fernwärmenetz auf dem Hohenberg anzuschließen. "Das würde auch die Auslastung für unsere Fernwärme erhöhen." Allerdings: "Aber natürlich würden Erschließungskosten entstehen." Gesprächen mit dem Haugenstein-Heizkraftwerk-Inhaber Andreas Osbelt würde man sich sicher nicht verschließen, so Zeitler. Der Weg dahin scheint aber bisher sehr weit zu sein.