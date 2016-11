Horb a. N. Haugenstein: Familie muss nicht mehr frieren

Ein Heizungstyp, der auch gerne vom "Zuhause im Glück"-Team verbaut wird. Der Vorteil dieses Heizsystems: Es funktioniert mit Infrarot-Langwellen und heizt damit Wand, Decken und Boden auf – überträgt mit den Wellen bis zu 180 Grad auf das Baumaterial. Der Heizkörper selbst sieht aus wie ein Flachbildfernseher – die Mattscheibe ist weiß, der Rahmen silber. Die Heizung ist dabei so warm wie eine normale Heizung – kann also ohne Gefahr auch angefasst werden.

Kern hatte im Schwarzwälder Boten von den frierenden Kindern gelesen und hat sich gemeldet: "Ich spende drei von diesen Heizpaneelen. Die Kinder tun mir einfach leid. Sie können nichts für den Streit der Erwachsenen."

Am Montagnachmittag war es dann so weit. Kern hatte die Heizpaneelen aus dem Passivhaus mit Erdwärme entfernt und auf den Haugenstein gebracht. Zur kostenfreien Ausleihe. Sieglinde Krohn hatte drei Familien ausgesucht. Damit das Zimmer, in dem sich die Kinder aufhalten, auch wirklich warm wird.

Krohn sagt: "Es ist wirklich super, dass Herr Kern den Mietern in dieser schwierigen Situation selbstlos hilft. Vielleicht gibt es ja noch andere, die mit Elektroheizungen aushelfen können."