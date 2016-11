Horb a. N. Hat Polizei den Autokratzer gefasst?

Horb-Nordstetten - Hat die Polizei den Autokratzer geschnappt, der seit Monaten vor allem in Nordstetten sein Unwesen treibt? Im Zusammenhang mit den zahlreichen Sachbeschädigungen haben die Beamten am Donnerstagnachmittag die Wohnung eines Verdächtigen durchsucht. An der richterlich angeordnete Maßnahme waren mehrere Polizisten des Polizeireviers Horb beteiligt.

Offenbar wurden dabei Indizien sichergestellt, die vermuten lassen, dass es sich bei dem Mann um den Gesuchten handelt. Wie die Polizei mitteilt, wurden Beweismittel und Spurenträger beschlagnahmt, allerdings müssen diese noch kriminaltechnisch ausgewertet werden.