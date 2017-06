Horb a. N. Hat Horb bald Stern am Gastro-Himmel?

Der Koch des "Quartier 77": Sterne-Potenzial hat er auf jeden Fall. Seine Stationen: Olivo im Graf Zeppelin (Stuttgart, ein Stern). Johannes King, Sylt (zwei Sterne) oder Le Canard (ein Stern, Hamburg). Doch ist er jetzt nervös, wenn er die Chance hat, vielleicht einen Stern zu erkochen? Katjezovic lacht: "Nein. Nervös werde ich nur werden, wenn ich wüsste, dass der Tester da ist. So weiß ich, dass jetzt Endspurt ist. Es ist unser Ziel, im Guide Michelin erwähnt zu werden."

Glaubt er, dass er einen Stern bekommen könnte? "Ich denke nicht, dass das wirklich das Ziel sein muss. Die Erfahrung in der Gastronomie zeigt, dass eine Sterne-Küche die Gäste eher abschreckt. Weil sie denken, dass es dort nur ›etepetete‹ zugeht. Bei uns soll es leger, aber mit Stil zugehen, sodass sich jeder wohlfühlen kann."

Wie zum Beweis zeigt er auf seinen Chef Johannes Kiefer, der mit seinen deutlich sichtbaren Tattoos zeigt, was gemeint ist. Und der spricht aus, was sein Meister-Koch und er sich wünschen: "Dass wir Ende des Jahres einen großen Brief bekommen vom Guide Michelin. Dann kann man sich darin suchen. Fast besser als ein Stern ist die Auszeichnung Bib Gourmand – das ist die Auszeichnung für exzellentes Essen zum guten Preis."

Markus ergänzt: "Wir sind gespannt, was passiert. Mit der Auszeichnung wäre das ein Ritterschlag für den Koch – dann muss alles perfekt sein. Nicht nur der Geschmack an sich, sondern auch die Präsentation. Es gibt Lokale, in denen wird wunderbar gekocht. Und die brauchen fünf bis acht Jahre bis zum Stern. Für uns wäre es ein Riesen-Erfolg, es in den Guide Michelin zu schaffen."

Kriegt Horb bald eine Gourmet-Auszeichnung? Die Gäste vom "Quartier 77" dürfen jedenfalls davon profitieren, dass sich Koch Kajtezovic und sein Küchenteam noch mehr ins Zeug legen. Denn: Jeder könnte theoretisch der nächste Michelin-Tester sein.

Johannes Kiefer merkt an: "Gehobene Küche für jedermann, das war von Anfang an unser Motto, und das soll auch so bleiben. So gibt es in der Mittagskarte wöchentlich wechselnde leckere Gerichte zwischen 7,50 Euro und 11,50 Euro – da kann sich jeder wiederfinden. Und auch mit Auszeichnung würde das keine Änderung der Preispolitik bedeuten."

Der Guide Michelin startet im Jahr 1900 als Führer zu Autowerkstätten und Raststätten. Seit 1926 wurden zum ersten Mal die berühmten Sterne vergeben. 1936 wurde dann das Drei-Sterne-System eingeführt. Ein Stern: "Sehr gute Küche, verdient Beachtung." Zwei Sterne: "Eine hervorragend Küche, verdient einen Umweg." Drei Sterne: "Eine der beste Küchen. Ist eine Reise wert." Bib Gourmand steht für eine "sorgfältig zubereitete und preiswerte Mahlzeit".