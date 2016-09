Horb a. N. Handynutzer sind gefangen in Warteschleife

Dabei handelt es sich um Nutzer der Netze O2 und E-Plus. So sind beispielsweise auch viele Nutzer von Alditalk betroffen. Nastaran Amirhaji, Communication Specialist bei der Aldi Einkauf GmbH & Co. oHG der Unternehmensgruppe Aldi Süd, verweist auf Nachfrage auf den Konzern Telefónica.

Dort wird uns allerdings mitgeteilt, dass aus Telefónica-Sicht alles in Ordnung sei. Pressesprecherin Julia Hoffstaedter schreibt: "Ich habe Ihre Anfrage von unserer Netztechnik prüfen lassen. Ich kann bestätigen, dass aktuell alle unsere Mobilfunkstationen in Horb und Umgebung reibungslos laufen. Zurzeit prüfen unsere Techniker das Netz in der Region, um die Ursache für die temporären Einschränkungen im Bereich Telefonie zu klären. Sobald ich näheres weiß, melde ich mich umgehend bei Ihnen." In den Tagen nach dieser Antwort gab es aber keine weitere Kontaktaufnahme der Pressesprecherin mit uns. Auch die Horberin Melanie Nagel gehört zu den Kunden, die mit den Empfangsproblemen zu kämpfen hat. Auch sie war schon zig mal in der Warteschleife von O2 gefangen. Ohne Erfolg. "Das ist richtig ärgerlich", sagt sie im Gespräch mit unserer Zeitung. Und auch heikel: Denn auch das Handy ihres Mannes, Kinderarzt Michael Nagel, hat massive Störungen – gerade bei Notfällen ist das ein großes Problem.

Der Ortsbeauftragte der Sanitäter-Gruppe "Johanniter", Gerold Imhof, hat ähnliche Sorgen: Beim Stadtfest am Wochenende sind die Johanniter im Einsatz und haben als Notfallnummer Imhofs Handy-Nummer angegeben, die aber nach wie vor nur unzuverlässig funktioniert. "Das Gelände ist klein, wir werden vermehrt Streifen laufen", sagt er. Dennoch ärgern ihn die miesen Verbindungen und Gesprächsabbrüche – auch privat.