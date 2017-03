Horb a. N. "Häuser werden aus dem Boden schießen"

Nahtlos daran kündigte der OV in seiner Vorschau die kommenden Projekte für 2017 an: Im Zuge der Erschließung des fünften Bauabschnitts im Baugebiet Allmend ist die Erweiterung der Bordsteine sowie der Einbau der Straßeneinlaufschächte vorgesehen. Die Maßnahmen zur Entwässerung der Straße belaufen sich derzeit auf 160 000 Euro. Des Weiteren soll eine Sanierung vom kompletten Allmend Weg mit einer neuen Trag- und Deckschicht erfolgen sowie ein Bebauungsplanverfahren für das Gebiet Allmend Mitte eingeleitet werden.

Neben der Innenentwicklung steht die Ausarbeitung einer Konzeption mit dem Bürgerverein zur weiteren Gestaltung eines attraktiven Sport- und Freizeitangebots auf dem Plan. Hierbei soll die weitere Sanierung des Bolzplatzes sowie die Planung und der Bau eines Volleyballfeldes vorangetrieben werden. Für den geplanten Küchenanbau in der Turn- und Sporthalle liegen mittlerweile die Angebote vor – die Vergabe der Arbeiten soll zeitnah erfolgen. Mit dem Ausbau des Ortsarchivs und der Neuordnung der Akten steht ebenfalls die Ausarbeitung einer Zehnjahresplanung zur Sanierung der Ortsstraßen und der Feldwege auf der Agenda der Ortschaftsverwaltung.

Linde wird gefällt

Die Fortführung der Sanierung der mehr als fünfzig Jahren alten Schultoiletten ist von besonderem Belang für den OV. "Nach so langer Zeit war das absolut fällig", verdeutlichte Schmid. Auf dem Friedhof ist die Instandsetzung des Flachdachs der Aussegnungshalle fällig, auch sollen Malerarbeiten im gesamten Innenbereich ausgeführt werden. Am Kindergarten Zwergenland muss eine zweite Linde wegen Schäden in der Krone gefällt werden. Die Kosten für die Ersatzpflanzung einer neuen Linde sollen über Spenden und dem Budget des Ortschaftsrats finanziert werden. Ebenso sollen verstärkte Pflegemaßnahmen im Grünbereich erfolgen. Bei der Stadtteilkonferenz am morgigen Samstag, 11. März, in Bittelbronn stehen folgende Themen auf der Agenda: "Wir sind Gesamt Horb", "Zusammen älter werden", "Entwicklung der Kernstadt und Stadtteile sowie Versorgung und Infrastruktur".

Schmid führte aus, dass sich auf lange Sicht die Einwohnerzahl von derzeit 701 Bürgern (Stand 31. Dezember 2016) durch das Baugebiet Allmend vergrößern werde: "Hier werden bald einige Häuser aus dem Boden schießen", prognostizierte Schmid.