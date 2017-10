Horb a. N. Hämmerles Faust – voll auf die Zwölf

Bevor man sich jedoch mit solch elementar wichtigen Grundsatzfragen beschäftigte, checkte Kohlhepp erst mal ab, wer und was in welcher Zusammensetzung die erste Stuhlreihe bevölkerte. "Sind sie der Mann von dieser Frau", wurde ein Besucher in unmittelbarer Reichweite gefragt. "Nein", so die Antwort, die dann doch etwas verblüffte. "Mit wem sind sie dann gekommen", wurde die Frau, die sich später als Ellen oute, gefragt. "Mit meinem Mann!" Der saß jedoch zwecks Platzmangels bei dieser Göttlichen Komödie in der ganz anderen Ecke des Saales, was dem Rezitator doch zu denken gab. "Isch das bei euch emmer so", fragte er nach, doch Ellen schwieg. "Damit auch jeder im Saal mitkriegt, wann die wichtigen und bedeutungsvollen Stellen im Text vorkommen, vertraue ich jetzt jemandem im Publikum einen Buzzer an, der immer dann hupt, wenn sie aufgepasst haben sollten." Einem Herrn Lowitsch wollte er die Hupe dann aber nicht geben. "Komischer Vornamen", stellte Kohlhepp fest und drückte dann lieber der Ellen den Buzzer in die Hand. "Am besten ist, sie schreiben sich diese Zitate auf, denn merken können sie sich die sowieso nicht", lautete sein Tipp ans Publikum. Ein Rat, der jedoch ob der Vorliebe des Lichtmixers für nahezu abgedunkelte Räume völlig sinnlos war.