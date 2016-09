Horb a. N. Hält die thermische Solaranlage, was sie verspricht?

Die bisher durchgeführten Solarwärme-Checks zeigen: "Oft stimmt die Kommunikation zwischen Solaranlage und Heizkessel nicht. Dann wärmt der Heizkessel morgens das Wasser mit teurem Heizöl auf, obwohl die Sonne nur kurze Zeit später diese Wärme liefern könnte", wird Heinrich Lutz, Experte der Energieberatung der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg und der Energieagentur in Horb in einer Pressemitteilung der Energieagentur zitiert. Der Besitzer der Anlage merkt davon im Zweifelsfall erst einmal nichts.

Hier setzt der Solarwärme-Check der Verbraucherzentrale an. Ein unabhängiger Energieberater nimmt die Anlagenkomponenten in Augenschein und untersucht, ob sie einen effizienten Betrieb gewährleisten. "Tipps zur Verbesserung gibt es bei jeder Anlage", so Lutz. "Meistens erzielen schon kleine Änderungen eine große Wirkung. Da reicht schon eine Anpassung der Regelung oder eine nachträgliche der Dämmung der Rohrleitung aus."

Ein unabhängiger Energieberater überprüft bei zwei Terminen vor Ort die zentralen Komponenten der Anlage und schließt Messgeräte für die Aufzeichnung wichtiger Systemtemperaturen für einige Tage – davon mindestens einem Sonnentag – an. Der Berater interpretiert die Messergebnisse und analysiert, wie die Effizienz der Anlage verbessert werden kann. Verbraucher erhalten nach etwa vier Wochen einen schriftlichen Bericht mit der Gesamteinschätzung der Anlage und den Empfehlungen des Energieberaters.