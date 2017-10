Horb a. N. Häfnerkreuz ist restauriert

Das Neuenbürger Häfnerkreuz zeigt neben einem eingemeißelten Milchtopf die Jahreszahl 1507. Um dieses Sühnekreuz rankt sich eine Sage, die berichtet, dass hier ein Neuenbürger Häfner ermordet worden sei, als er mit dem Erlös seiner im Badischen verkauften Ware nach Hause zurückkehrte. Ein ähnliches Schicksal dürfte einen Horber Häfner am Rauhen Stich beim Graben nach Ton ereilt haben, denn im Bereich des Häfnerkreuzes finden sich rinnenartige Vertiefungen, die dadurch entstanden sind, dass hier jahrhundertelang nach dem Rohmaterial für die Horber Töpferware gegraben wurde.

Das Töpferhandwerk war einst in Horb stark vertreten, und die Horber Häfner boten ihre Ware auf dem im Bereich des Burgstalls gelegenen Häfnermarkt an. An dieses längst abgegangene Gewerbe erinnerte Wilhelm Klink noch 1927 bei der Bemalung der Horber Rathausfassade, auf der ein Töpferjunge mit Töpferwaren dargestellt ist.

Das Horber Häfnerkreuz stand über 500 Jahre versteckt und unversehrt in einem Waldstück am Rauhen Stich, bis im Januar diesen Jahres eine umgestürzte Fichte den rechten Balken dieses Sühnekreuzes abschlug. Heinrich Raible, der nicht nur das Amt des stellvertretenden Vorsitzenden beim Kultur- und Museumsverein inne hat, sondern auch zu den Horber Kleindenkmalfreunden zählt, die in der Gesellschaft zur Erhaltung und Erforschung der Kleindenkmale in Baden-Württemberg organisiert sind, sorgte nun für die Restaurierung dieses Kleindenkmals. Unterstützt wurde er dabei von dem Steinmetzmeister und Stadtrat Jürgen Poppitz, der das abgeschlagene steinerne Teil, das Raible gesichert hatte, so perfekt wieder am Sühnekreuz befestigte, dass sich das Häfnerkreuz wieder in seinem ursprünglichen Zustand zeigt.