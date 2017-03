Horb a. N. Hacker-Risiko oder kriminelle "Fake-News"?

Und was können Hacker mit diesem Wissen anfangen? Milz: "Mit der richtigen Steuerungssoftware kann es beispielsweise möglich sein, die Anlage so hochzufahren, dass sie kaputt geht. Oder einfach runterfahren. Im schlimmsten Falle kann man sogar den Code in der Anlage komplett überschreiben."

Das würde bedeuten, dass das Rathaus ohne Fernwärme wäre. Die Sicherheitslücke besteht laut dem Hackerverein aus Schwerin darin, dass dieser Fernzugang über das Internet möglich ist. Es gibt spezielle Suchmaschinen, die solche Internet-Adressen bewusst suchen und den sogenannten Port anzeigen, unter dem die internen Internetseiten erreichbar sind. Milz: "Das Prinzip nennt man ›Security by Obscurity‹. Statt dem regulären Port 80 für das Internet nimmt man beispielsweise den Port 8000." Weil Milz vom Hackspace sich als "White Hat" versteht – also als gutartiger Hacker – hat er die Sicherheits-Warnung gleich an Bernhard Asprion von den technischen Betrieben geschickt.

In der Stadtverwaltung ist man alles andere als dankbar dafür, spricht von unseriöser Sensationshascherei und rückt den Verein in die Nähe von Kriminellen.

In der Stellungnahme heißt es dazu: Milz wurde, obwohl er wohl über keinerlei Bezug zu Horb verfügt, von einer Person, die offenbar anonym bleiben will, gebeten, sich an die Presse zu wenden. "Insofern besteht seitens der anonymen Person offenbar ein Interesse, dass durch die Weitergabe von derartigen Informationen an diesen Verein und letztlich von dort wieder an die Lokalpresse ›Fake-News‹ generiert werden sollen."

Die Stadtverwaltung hält es zudem für "äußerst bedenklich, dass sich ein Vorstandsmitglied des Vereins Hackspace Schwerin e.V. direkt an die Presse wendet und nicht die Stadt direkt auf ein möglicherweise vorhandenes Problem hinweist. Dies zeigt, dass dem Verein nicht unbedingt – wie in der Vereinssatzung festgelegt – an der Kriminalprävention im Umgang mit digitaler Informationsverarbeitung gelegen ist, sondern vor allem auch Publicity eine vorrangige Bedeutung zukommt."

Doch was ist nun an der angeblichen Sicherheitslücke dran? Laut Stadt: Gar nichts! "Es handelt sich bei dem gegebenen Hinweis lediglich um eine Testseite für eine Standalone-Anlage, die über keinerlei Verbindungen zu anderen Energieerzeugungsanlagen der Stadtwerke verfügt, sodass hier keinerlei Sicherheitsrisiken gegeben sind", heißt es weiter in der Pressemitteilung.

Trotzdem nimmt man den Vorfall bei der Stadt "sehr ernst". Denn: "Offensichtlich beschäftigt sich eine unbekannte Person – möglicherweise auch mit krimineller Energie – mit Zugängen zu den Anlagen der Stadtwerke und kommuniziert dies nicht gegenüber der Stadtverwaltung, sondern gegenüber Dritten. Wir werden diese Erkenntnis dazu nutzen, unsere Anlagen einem zusätzlichen Sicherheitscheck zu unterziehen, auch wenn wir davon ausgehen, dass kein Sicherheitsrisiko besteht."