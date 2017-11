Horb a. N. Gutes Zusammenspiel, keine Aufgeregtheit

Horb-Talheim. Die Feuerwehr, die schnell mit zwei Fahrzeugen eintraf, wurde über Funkmeldeempfänger alarmiert. Auch das DRK Ortsverein Talheim eilte mit zwei Fahrzeugen zum Brandherd.

Situation: Das Treppenhaus und Teile des Wohnhauses waren stark verraucht. Ein Nachbar machte darauf aufmerksam, dass sich noch drei Personen im Haus befanden.

Sofort drangen Atemschutzträger über das Treppenhaus und die Außentreppe in das Haus ein und begannen mit der Menschenrettung. Eine weitere Gruppe baute die Wasserversorgung auf, wobei sie Unterflurhydranten in der Nähe anzapfte. Ein weiterer Atemschutztrupp begann mit dem Löschangriff im Innern des Kellers. Über eine Steckleiter drang die Feuerwehr von außen in das Obergeschoss des Hauses ein, um eine weitere Person, die am Fenster um Hilfe rief, zu retten. Um die Sicht um das Haus zu verbessern wurden mehrere Beleuchtungssätze in Stellung gebracht. Nachdem die Menschenrettung erfolgreich abgeschlossen worden war sowie die Brandbekämpfung, wurden die Kellerräume noch belüftet.