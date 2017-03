Horb a. N. Guter Ruf beschert volle Halle

Horb-Betra. Dass unter den zahlreichen Absagen auch die von Dirigent Siegfried Hauser vorlag, wog natürlich besonders schwer. Denn bei einem weit herum bekannten Streichorchester will man ja möglichst auch umfassend über das Orchester selbst und vieles andere erfahren. Das war aber leider nicht möglich, denn der Dirigent lag krankheitsbedingt im Bett. Nach der Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden Reiner Grünzner erhoben sich die Versammlungsteilnehmer zu Ehren der verstorbenen Mitglieder Christian Schäfer und Ellen Henger von ihren Plätzen.

Der Vorsitzende erinnerte in seinem Jahresbericht unter anderem an die Zeit vor 20 Jahren, als er das Amt des ersten Vorsitzenden übernahm. In diesem Zeitraum hat sich die frühere Streichmusikkapelle zu einem Streichorchester entwickelt, das weit und breit einen sehr guten Ruf hat und jedes Jahr beim traditionellen Neujahrskonzert musikalische Höchstleistungen präsentiert. Das war möglicherweise auch der Grund, dass beim diesjährigen Konzert die Hohenzollernhalle trotz widrigster Wetterbedingungen bis auf den letzten Platz besetzt war. Mit zum Umfeld des Konzerts gehörte das von der Empfingerin Annette Koch-Köhler hervorragend geschaffene Ambiente. Sie war nicht nur für die passende Saal-Dekoration zuständig, sondern sorgte zusätzlich auch dafür, dass die Accessoires vom Programm-Flyer und den Getränkekarten bis hin zur Bekleidung des Personals aufeinander abgestimmt waren. Einen umfassenden Überblick über das abgelaufene Vereinsjahr bot Schriftführer Werner Schäfer beim Vortrag seines Jahresprotokolls. So erfuhr man neben den alljährlich sich wiederholenden Begebenheiten auch Einzelheiten, die sich bei der letztjährigen Maiwanderung des Streichmusikvereins nach Wiesenstetten zugetragen haben. Die Wanderung endete in einem buchstäblichen Wetter-Desaster. Es regnete fürchterlich. Alle waren bis auf die Haut durchnässt und retteten sich dann schleunigst ins Betraer MSC-Heim zum ersehnten Maiumtrunk.

Über die Finanzen des Streichmusikverein informierte die Kassiererin Diana Maier. Leider konnte sie nicht mit schwarzen Zahlen aufwarten. Die Ausgaben überwiegen die Einnahmen. Man hofft aber, dass sich die derzeitige Kassensituation verbessert und dass die Kassenführerin im nächsten Jahr ein besseres Ergebnis präsentieren kann.