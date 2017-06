Horb a. N. Guter Rat für die Feriensaison

"Wer in Urlaub in der Natur unterwegs ist, am Meer oder in den Bergen, der kann nachvollziehen, was es heißt, Gottes Schöpfung zu schätzen", begann der Diakon seine Predigt. Der Impuls wurde vom Kirchenchor musikalisch mitgestaltet. Im Hinblick auf die kommende Ferienzeit erinnerte Konrad, dass Leute, die unterwegs sind, auch Gefahren ausgesetzt sind. Sie sollten sich besonnen im Verkehr bewegen und rechtzeitig Pausen einlegen.

Vor der Kapelle warteten kalte Getränke sowie Schnitzel und Rote Wurst auf die Gäste. Vor der kleinen Kapelle standen jede Menge Fahrzeuge, vom Fahrrad über Motorräder bis zu den verschiedensten Autos, um vom Diakon gesegnet zu werden. Unter den Fahrzeugen war auch in diesem Jahr der eine oder andere Leckerbissen für Fahrzeuginteressierte, wie die Zweiräder NSU Quickly von 1966 oder eine DAX von 1977. Ein Wartburg 353, Baujahr 1971, aus dem VEB Automobilwerk Eisenach und ein Karmann Ghia Cabriolet von 1965 zählten ebenso dazu. Für jeden gab es einen kleinen Christopherus-Anhänger, der die Fahrzeuginsassen beschützen soll. Nach der Segnung der Fahrzeuge genoss man den schönen Sommertag mit angeregten Gesprächen und kühlen Getränken.