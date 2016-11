Horb a. N. Gute Kochideen – nicht nur für Weihnachten

Saisonal bedingt ist dagegen das leicht exotisch angehauchte Kürbis-Linsen-Curry, das mit Parmesan überbacken wird. Hier muss man zum Nachkochen auf den Herbst warten, da es nur dann die richtig guten frischen Kürbisse gibt. Das Rezept dafür hat die Zahnarztpraxis Bernd Waldmüller verraten. Süß und weihnachtlich wird es dagegen bei den Genussvorschlägen der fünf anderen Mitglieder von Horb Aktiv. Die Junior-Chefs des Bildechinger Autohauses Uhl schrauben nicht nur an Autos aller Fabrikate herum, sondern scheinen echte Genießer zu sein. Lebkucheneis mit Zwetschgenmus lautet ihr heißer Tipp, der eiskalt serviert wird.

Citymanager Thomas Kreidler steuert für das Stadtmarketing das Rezept Haselnusskugeln zur festlichen Tafel bei, und mit einem Hagenbutten-Mousse ist Martin Straub vom Gasthaus Straubs Krone im Heft vertreten.

Die Herren vom Horber Handnetzwerk haben sich für ihren Gemeinschaftsbeitrag die Herstellung von Schokoladen-Walnussmonden ausgesucht, und die beiden Banker Sabrina Jäckle und Frank Pflumm von der Raiffeisenbank Horb schieben Schüttel-Lebkuchen in den Backofen. Ein Rezept, das in vielen Haushalten bekannt ist und bei dem man eigentlich überhaupt nichts falsch machen kann, haben sich die beiden für ihren weihnachtlichen Beitrag ausgesucht.

Apropos Rezepte: Zu allen Rezepten haben die Autoren eine Schritt-für-Schritt-Anleitung aufgelistet, so dass auch die Genießer, die sonst eigentlich nur kochen und backen lassen, diese Broschüre nutzen können. Vor allem bei den Fleisch-Gerichten haben die "Nachkocher" ein wenig kreativen Spielraum, bei den Desserts und Backrezepten sollte man sich jedoch so gut wie möglich an die Zutatenliste und die angegebenen Produktionsschritte halten, so ein zusätzlicher Profi-Tipp, der nicht im Büchchen steht. Ergänzt wird diese Rezepte Sammlung durch Bastel- und Dekorations-Tipps sowie Veranstaltungshinweise.

Wo bekommt man dieses Heft? Ganz einfach: Bei allen teilnehmenden Horb-Aktiv-Vereinsmitgliedern sowie an allen Stellen, an deren Tür das "Horb aktiv genießen"-Poster hängt. Reingehen, Heft mitnehmen, Lieblingsrezept raussuchen und nachkochen oder -backen – und dann guten Appetit. Das wünschen die Mitglieder von Horb Aktiv und der Schwarzwälder Bote.