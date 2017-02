Horb a. N. Gute Ideen für Kreative und Sportler

Im Gerbert-Gymnasium sind kürzlich 18 Schülerinnen und Schüler aus den Klassen 8 von ihren Lehrern am MGG zu Mentoren ausgebildet worden. Die Jugendlichen überraschten mit kreativer Vielfalt: Vom Stand-up-Comedian über Reportagen oder den komplizierten Bau von Helmen bis hin zu professionellen Ballsport-Trainingseinheiten zeigten die jungen Mentoren ihre Talente und ihr Fachwissen.

Die Schülerinnen und Schüler wollen sich zukünftig in einem breiten Spektrum an Projekten und AGs an ihrer Schule engagieren: beim Schulobstprojekt, bei den Theater-Teenies oder in einer Film-AG. Eine Gruppe möchte Reportagen machen und das Team der Schülerbücherei verstärken.

Zwei andere Gruppen werden im wöchentlichen Wechsel eine Handball- und eine Basketball-AG anbieten. Ein weiterer Mentor möchte Pepakura anbieten und Helme bauen.