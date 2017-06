Horb a. N. Gute Ideen für Dorfkultur-Pflege

Passend zum Start des neuen Projektaufrufs veranstaltet die Leader-Geschäftsstelle Oberer Neckar mit Sitz in Rottweil einen informellen Beratungstreff im Brauereigasthof Sonne in Herrenzimmern.

Leader ist ein Regionalförderprogramm der Europäischen Union, das nur bestimmten Regionen vorbehalten ist. Die Leader-Region am Oberen Neckar reicht von Eutingen im Gäu im Norden bis nach Deißlingen im Süden und umfasst das Gebiet rund um den Neckar. Vereine, Kommunen, Privatleute und andere juristische Personen können Projektideen aus den Themenbereichen des Regionalen Entwicklungskonzepts einreichen. Das Motto lautet "Starke Dörfer durch lebendige Gemeinschaften, Kunst und Kultur sind unsere Stärke". Ziel ist es, die Kulturlandschaft mit Neckar und Nebenflüssen aktiv zu gestalten und nachhaltig zu bewirtschaften. Im Topf des Leader-Auswahlausschusses befinden sich dieses Mal 216 757 Euro an EU-Fördermitteln; dazu kommen je nach Projekt Fördermittel des Landes in entsprechendem Förderverhältnis. Die Bagatellgrenze liegt bei 5000 Euro Zuschuss, die Obergrenze der förderfähigen Gesamtkosten (netto) bei 600 000 Euro pro Projekt. Der Stichtag zur Einreichung von Projektanträgen ist Mittwoch, 26. Juli. Voraussichtlicher Auswahltermin ist Mittwoch, 27. September.

Für Interessierte, die eine Projektidee diskutieren oder sich über das Programm informieren wollen, organisiert die Leader-Geschäftsstelle am Mittwoch, 21. Juni, um 17 Uhr einen Informationstreff im Brauereigasthof Sonne in Herrenzimmern.