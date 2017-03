Horb a. N. Gute Atmosphäre

Vorsitzende Resi Straub eröffnete den Abend mit ihrem Jahresbericht. Der Kirchenchor konnte 2016 kirchliche Hochfeste wie Ostersonntag, Fronleichnam, das Kirchenpatrozinium oder den 1. Weihnachtsfeiertag musikalisch mitgestalten. Ständchen zu runden Geburtstagen oder feierliche Beiträge anlässlich einer Goldenen Hochzeit gehörten ebenfalls zum Repertoire des Chores. Daneben wurde auch die Kameradschaft in Aktivitäten wie in einem Ausflug nach Oberschwaben oder bei einem Grillfest gepflegt.

Nicht ganz zufriedenstellend, so die Vorsitzende, ist nach wie vor die Stimmbesetzung bei den Männern, jedoch sind auch Frauenstimmen immer "herzlich willkommen". Deshalb erging ein Appell an alle Sangeswilligen im Ort, mit ihrer Stimme den Chor zu bereichern.

Resi Straub hob auch die hohe musikalische Kompetenz von Dirigentin Sylke Wiegers-Kquasit hervor, lobte ihre Fähigkeit, den Chor zu motivieren. Ist die Dirigentin beruflich verhindert, ist der Chor in der glücklichen Lage, auf Chorleiter Nico Lutz zurückzugreifen. Dafür ist die Vorsitzende sehr dankbar. Dem Begräbnischor, unter der Leitung von Roland Rauschenberger, sprach die Vorsitzende einen besonderen Dank aus, ebenso an Elmar Weber, welcher zuverlässig den Orgeldienst übernimmt. Auf diese Weise ist es noch möglich, Trauerfeiern würdig zu gestalten. Einem weiteren Dirigenten wurde gedankt, Albert Geiger. Dieser übernimmt selbstverständlich das Dirigat am 1. Weihnachtsfeiertag. Hoch zufrieden und sehr dankbar äußerte sich die Vorsitzende über die kollegiale, konstruktive und harmonische Zusammenarbeit und Unterstützung seitens des Ausschusses. Schriftführerin Marianne Maier führte nochmals die letztjährigen Ehrungen auf im Sonntagsgottesdienst auf:Für 25 Jahre wurde Oswald Zink, für 30 Jahre Karin Rottenburger, für 50 Jahre Erna Schlotter und für 60 Jahre Heinz Müller geehrt. Auch konnte die Schriftführerin von zwei Neuzugängen berichten.