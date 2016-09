Horb a. N. Gutachten positives Signal

Region. Der Wahlkreis des CDU-Bundestagsabgeordneten ist mit der Großen Kreisstadt Horb als Haltepunkt auf der Strecke von Stuttgart nach Zürich unmittelbar betroffen.

Die Aufnahme der Gäubahn in den vordringlichen Bedarf des Bundesverkehrswegeplans (BVWP) wäre ein weiterer Erfolg der von ihm seit Jahren betriebenen Infrastrukturpolitik für die Region, so der Bundestagsabgeordnete (CDU). "Für die Landkreise Calw und Freudenstadt geht es um die internationale Anbindung auf der Schiene", so Fuchtel weiter. Sowohl für den Raum Nagold als auch für den größten Teil des Landkreises Freudenstadt würden Ausbau und Erneuerung der Gäubahn große Vorteile bringen.

Im Kreis Freudenstadt habe man mit der Elektrifizierung der Regionalbahn von Karlsruhe bis Eutingen wichtige Voraussetzungen geschaffen. Fuchtel unterstreicht, dass der Faktor Tourismus bisher zu wenig berücksichtigt worden sei. Die Anreise in Tourismusgebiete werde auf lange Zeit sicher in kombinierter Form erfolgen. Dann müsse im Nordschwarzwald alles vorbereitet sein, um mitzumischen und keine Marktanteile zu verlieren. So sei abzusehen, dass durch kurzfristig verfügbare Flexi-Fahrzeuge der örtliche Transportbedarf von Touristen mit internationaler Komponente auch in den Tourismushochburgen erheblich mehr nachgefragt werde.