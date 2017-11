Horb a. N. Guggis volle Kraft – und zwar "ägschdrem"

Der Organisator, die Dettinger Flegga-Zoddler, teilen dazu mit: "Wir werden diese Veranstaltung nun in jedem Jahr so benennen, damit man gleich weiß, was Sache ist. Dieses Jahr soll sie ein kleiner Vorgeschmack auf unser 35-jähriges Jubiläum im Jahr 2018 sein." Doch auch so weiß wohl jeder Guggenfan, was am Samstag, 25. November, ab 19 Uhr in der Turn- und Festhalle in Bildechingen Sache sein wird: Viel, viel lautstarke, rhythmische Musik fürs Ohr, beeindruckende Outfits fürs Auge und Partystimmung, die in die Beine fährt.

Folgende Kapellen werden dieses Jahr erwartet: Gugguba aus Hechingen, Granada-Fetza aus Deizisau, Füdlichnübler aus Wangen in der Schweiz, Hübelschränzer aus Dottikon, ebenfalls Schweiz, Edàfetzer aus Ehningen und Pink Pämpärs aus Sulz.

Für Besucher-Gruppen – Vereine, Zünfte, Cliquen – gibt’s von den Flegga-Zoddler als besonderes Bonbon einen Getränke-Verzehr-Gutschein von 20 Euro. Interessierte Gruppen sollten sich aber anmelden und mitteilen, wer und wie viele sie sind und auch eine Kontaktperson nennen. Anmeldungen werden entgegengenommen unter vorstand@fleggazoddler.de oder manager@fleggazoddler.de