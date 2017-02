Horb a. N. Gugga-Super-Bowl dröhnt in Steinachhalle

Für die "Zigeuner" um Vorstitzenden Karlheinz Lang waren beide Abende sehr speziell. Kamen am Freitag neben den Zünften und Gilden hauptsächlich partymäßig orientiertes Jungvolk, so setzte man am Samstag ganz auf Brauchtum und Tradition im Sinne des Rings. Die Zigeunerminis eröffneten an diesem Abend das Programm, der Maskentanz der "Grundmännle", die sich überwiegend aus dem Nachwuchs der Talheimer Narrenzunft rekrutieren, folgte und die Mädels der Untertalheimer Garde setzten den Schlusspunkt unter diese gut 20-minütige Eröffnung der gastgebende Zunft.

Was folgte, das waren, wie bereits am Vorabend, mehr als sehenswerte Showtanzeinlagen sowie Masken- und Hexentänze der Gruppen, die aus dem gesamten Umland dem Ruf der legendären Zigeuner gefolgt waren und jeweils einen Abend in der heißen fünften Jahreszeit im Steinachtal verbrachten. Natürlich gehört zu einer gelungenen Party auch Musik. Neben dem Sound aus der Konserve waren es vor allem die Gugga-Bands, die das Stimmungsbarometer in ungeahnten Höhen jagten. Am Samstag traten neben den "Hexenheulern" aus Freudenstadt auch die "Lombaseggel Music" aus Dettingen auf, die quasi ein Heimspiel hatten, so oft waren sie schon im Zigeuerntäle zu Gast. Beide Bands sorgten, wie ihre Kollegen am Vortag, mit ihrem blechlastigen Sound und dem treibenden Rhythmus der Trommeln für das akustische Fasnetsfeeling.

Als letzter Höhepunkt der beiden tollen Abende zeigte die hauseigene Showtanztruppe, was sie in vielen schweißtreibenden Übungseinheiten für diese Saison einstudiert hatte. Alles in allem können sich die "Zigeuner" für diese gelungene Einstimmung in die tollen Tage selbst auf die Schulter klopfen. Sie haben das Ding wieder mal gewuppt.